La Policía de Salta desplegó operativos de Protección Ciudadana en Capital

Efectivos de distintas unidades especiales realizaron, durante el fin de semana, operativos de protección ciudadana en sectores de los distritos de prevención N°1 y N°10 de Capital.

Durante los mismos, se realizaron patrullajes preventivos, entrevistas vecinales y controles vehiculares y comerciales en los barrios El Huaico, Santa Lucía, Tres Cerritos, Palermo, Villa Asunción, Villa El Sol, Villa Mitre, Ceferino, entre otros puntos estratégicos.

Además, 292 personas fueron infraccionadas por incumplimientos el Código Contravencional, tales como consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública y desórdenes en la vía pública, fiestas clandestinas, entre otros.

En tanto, se produjeron 55 demoras por delitos contra la propiedad, infracciones a la Ley 23.737 de Tenencia y Tráfico de Estupefacientes, entre otros delitos. También se detectó a tres personas con pedido de captura vigente.

Los operativos de Protección Ciudadana son planificados por el Centro de Coordinación Operativa de la fuerza de seguridad provincial y se desarrollan en diversos barrios de la provincia con la finalidad de potenciar la presencia policial en las calles y afianzar el vínculo con la ciudadanía.