El expresidente Alberto Fernández volvió a cargar con dureza contra Javier Milei en una entrevista concedida al diario uruguayo El País, donde además reconoció haberse sentido "cancelado" por la sociedad argentina tras dejar la Casa Rosada.

Consultado sobre cómo transitó ese período, Fernández apuntó directamente contra la gestión económica del actual jefe de Estado. Recordó que Milei había anticipado una inflación de 17.000% al asumir, una previsión que calificó como una de las mayores "imbecilidad que se ha dicho", y cuestionó que los medios de comunicación la hayan replicado sin cuestionamientos.

El exmandatario fue más allá y sostuvo que Milei recurre a la inteligencia artificial para elaborar textos y que plagia contenidos de terceros. En ese contexto, definió al Presidente con un fuerte insulto y sugirió que podría atravesar una afección psiquiátrica, aunque aclaró que por eso mismo procuraba moderar el tono de sus críticas hacia él.

Al ser consultado puntualmente sobre si se sintió "cancelado" por la sociedad argentina luego de dejar el poder, Fernández respondió afirmativamente, señalando que esa sensación comenzó apenas dejó el Gobierno.

En la misma entrevista, el expresidente también hizo referencia a la causa judicial que enfrenta por una denuncia de violencia de género presentada por su expareja, que calificó de infundada, y afirmó que se construyó en torno a su figura una imagen pública distorsionada.

Consultado sobre las gestiones de Milei y de Mauricio Macri, Fernández fue crítico con ambas administraciones y las vinculó a través de la figura del ministro de Economía, Luis Caputo, a quien responsabilizó por políticas económicas similares en ambos gobiernos.

Las declaraciones generaron una rápida respuesta desde el oficialismo. El jefe de Gabinete, Diego Santilli, le exigió al expresidente que "se llame a silencio" y cuestionó los indicadores económicos de su propia gestión.