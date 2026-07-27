Kristalina Georgieva se reunió con Javier Milei y respaldó el programa económico

El presidente Javier Milei recibió este lunes en la Casa Rosada a la directora Gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, y al director del Departamento del Hemisferio Occidental del organismo, Nigel Chalk. Del encuentro también participo el ministro de Economía, Luis Caputo.Luego de la reunión de ellos cuatro, se realizó un encuentro del Gabinete ampliado junto a Georgieva y otras autoridades del FMI.

Georgieva adestacó y los resultados del plan económico que se está implementando en la Argentina y que está respaldado por un programa del organismo multilateral, aunque admitió que es importante que el crecimiento del país se extienda a todos los sectores.

A su vez, consideró que dado el progreso que está expresando la Argentina no será necesario que el FMI aporte nuevos fondos para hacer frente a los próximos vencimientos de deuda.

Por otra parte, admitió que el proceso de transformación que está atravesando la Argentina es complejo, pero afirmó que de perseverar en el rumbo los progresos se extenderán a toda la población.

“Mi convicción es que el país está por un buen camino y no habrá necesidad de más fondos”, aseguró Goergieva y en consecuencia sostuvo que no será necesario “financiamiento adicional por parte del FMI”.

La funcionaria también subrayó el buen diálogo que existe entre el FMI y los miembros del Gobierno nacional.

El Gobierno busca reforzar la confianza de los mercados y consolidar el respaldo internacional a su programa económico, y su visita tiene un fuerte componente político. Aunque las revisiones técnicas continúan a cargo de los equipos del FMI, la presencia de la directora gerente en Buenos Aires fue interpretada como una señal de apoyo a la gestión de Milei.

El encuentro dejó un mensaje claro desde el FMI: respaldo al programa económico de Javier Milei y confianza en que la Argentina puede avanzar en su proceso de estabilización sin la necesidad de negociar un nuevo préstamo con el organismo.

Del Gabinete ampliado también participaron la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; los ministros de Economía, Luis Caputo; de Defensa, Carlos Presti; de Seguridad, Alejandra Monteoliva; de Salud, Mario Lugones; y de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger; la secretaria Legal y Técnica, María Ibarzabal; el secretario de Política Económica, José Daza; el canciller Pablo Quirno; el presidente del Banco Central de la República Argentina, Santiago Bausili; y el director ejecutivo por la Argentina ante el FMI, Leonardo Madcur.

También participaron el jefe de Misión del FMI, Cheng Wong; el jefe de Gabinete de la directora gerente, Wolfgang Andreas Bauer Stampli; el representante residente en la Argentina, Max Alberto Alier Montenegro; y el director y el vicedirector del Departamento del Hemisferio Occidental, Nigel Andrew Chalk y Luis Manuel Cubeddu Merchan.