Se retiró Slavko Vinčić, el árbitro de la final del Mundial 2026

Apenas una semana después de haber dirigido la final del Mundial 2026 entre la Selección Argentina y España, Slavko Vinčić tomó una fuerte decisión: anunció su retiro como árbitro profesional a los 46 años.

La noticia fue confirmada por la Asociación de Fútbol de Eslovenia a través de un comunicado en su página web: "Una semana después de la final del Mundial en Estados Unidos, Slavko Vinčić concluyó oficialmente su histórica carrera arbitral en la cima del mundo".

Además del partido por el título máximo, Vinčić impartió justicia en otros tres de la Copa del Mundo: en el empate 1-1 de Brasil y Marruecos en el debut, el triunfo 2-1 de Argelia sobre Jordania y la victoria 2-0 de México ante Ecuador en octavos de final (expulsó a Piero Hincapié por taparse la boca).

En su país destacaron cada una de sus actuaciones y revelaron que fue galardonado tras regresar de Estados Unidos: "Como primer árbitro esloveno, el de Maribor dirigió la gran final del Mundial de 2026 entre España y Argentina en East Rutherford, confirmando su estatus como uno de los mejores árbitros de la historia. Como broche de oro a su temporada de despedida, la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol (IFFHS) lo declaró el mejor árbitro del Mundial, y en Italia recibió el prestigioso Premio Giulio Campanati".

Reconocimientos al margen, Vinčić recibió numerosas críticas tras la final del Mundial, sobre todo del lado de Argentina, que ya venía con un antecedente negativo (perdió 2-1 en el estreno de Qatar 2022 contra Arabia Saudita). Es que repartió cuatro tarjetas amarillas y todas fueron para la Selección (Leandro Paredes, Cristian Romero, Lisandro Martínez y Alexis Mac Allister). Ninguna para España, por más que también se haya pasado de revoluciones en algunos pasajes del partido.

La jugada que terminó complicando aún más a la Albiceleste, que ya venía cuesta abajo y sin poder dominar la pelota, fue la expulsión a Enzo Fernández. Si bien se trató de una falta a destiempo y con exceso de violencia, lo que le recriminó Lionel Messi y compañía fue la primera amonestación, solo por protestar.

Sin embargo, fuera del campo la historia es otra y está en envuelta en polémica por un hecho que data del 2020. Vinčić se encontraba en una cabaña en Bijeljina, Bosnia y Herzegovina, cuando fue arrestado por la Policía por cargos relacionados a la prostitución y el tráfico de estupefacientes.

En el lugar donde ocurrió su aprehensión, las autoridades del caso descubrieron a nueve mujeres, 26 hombres, 14 paquetes de cocaína, 10 armas de fuego, tres chalecos antibalas y más de 10 mil euros en efectivo. Mientras crecía su reputación como árbitro, semejante acusación lo salpicó y por eso rápidamente alzó las vos y negó todo: "No tengo nada que ver con eso. Acepté una invitación para almorzar, que resultó ser mi mayor error. Me arrepiento de ello. Estaba sentado en una mesa con mi compañía, de repente vino la Policía y sucedió lo que sucedió".

Según revelaron en ese entonces fuentes cercanas al suceso, se encontraba comiendo junto a Tijana Maksimovic, presunta líder de la red de prostitución, y por eso quedó involucrado en la causa. Además de aclarar lo sucedido, el árbitro contó con el respaldo de La Federación de Eslovenia, que consideró la situación como un "malentendido" y lo siguió priorizando en los eventos deportivos: "Estaba en el sitio equivocado en el momento inadecuado".