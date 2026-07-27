Los Álamos de Cerrillos avanzó a la final provincial del Torneo de los Barrios

Los Álamos de Cerrillos selló su pase al cruce decisivo del Torneo de los Barrios tras imponerse 7 a 6 en la definición desde los doce pasos frente a San Isidro de Campo Santo. La semifinal, disputada en el estadio camposanteño, concluyó sin goles en el tiempo reglamentario.

Con este resultado, el partido consagratorio de la rama masculina enfrentará al representativo cerrillano contra Potrero de Rosario de la Frontera. Por su parte, la final femenina la protagonizarán los planteles de La Merced y Palermo.

La jornada contó con la presencia del secretario de Deportes, Ignacio García Bes; el subsecretario del área, Víctor Cuéllar; y el coordinador del certamen, Adrián Cuadrado, quienes acompañaron la actividad junto a las delegaciones y el público.

“Esta competencia es una de las más convocantes de Salta porque une a distintas localidades y afianza el sentido de pertenencia. Más allá de los desenlaces, promueve valores esenciales como el respeto y la integración, permitiendo que las familias disfruten de un verdadero espacio de encuentro”, subrayó García Bes.

Los duelos definitorios en ambas categorías se disputarán próximamente, en días y escenario que confirmará la organización

