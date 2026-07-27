Juventud Antoniana ya conoce su camino en el Nonagonal
El conjunto salteño debutará como visitante el 2 de agosto y el cierre será el 20 de septiembre en Salta.
Deportes
27 / 07 / 2026
Juventud Antoniana ya tiene definido el fixture para disputar el Nonagonal del Torneo Federal A, instancia en la que buscará pelear por el ascenso a la Primera Nacional. El conjunto salteño debutará como visitante frente a Olimpo el 2 de agosto y luego recibirá a Alvarado en la segunda fecha.
A lo largo de las nueve jornadas, el "santo" también enfrentará a Huracán Las Heras, Villa Mitre, Argentino de Monte Maíz, Kimberley, Atenas de Río Cuarto y Cipolletti, mientras que quedará libre en la tercera fecha.
El cierre de la fase será el 20 de septiembre, cuando Juventud reciba a Cipolletti en Salta, con la ilusión de llegar con chances de clasificar a la siguiente instancia por el ascenso.
ZONA B
1ra. Fecha – 02.08.26
Olimpo vs. Juventud (3.600 kilómetros a Bahía Blanca I/V)
Cipolletti vs. Huracán LH
Atenas vs. Villa Mitre
Kimberley vs. Argentino (MM)
Libre: Alvarado
2da. Fecha – 08.08.26
Argentino (MM) vs. Atenas
Villa Mitre vs. Cipolletti
Huracán vs. Olimpo
Juventud vs. Alvarado
Libre: Kimberley
3ra. Fecha – 12.08.26
Alvarado vs. Huracán LH
Olimpo vs. Villa Mitre
Cipolletti vs. Argentino (MM)
Atenas vs. Kimberley
Libre: Juventud
4ta. Fecha – 16.08.26
Kimberley vs. Cipolletti
Argentino (MM) vs. Olimpo
Villa Mitre vs. Alvarado
Huracán LH vs. Juventud (2.500 kilómetros a Las heras, Mendoza I/V)
Libre: Atenas
5ta. Fecha – 23.08.26
Juventud vs. Villa Mitre
Alvarado vs. Argentino (MM)
Olimpo vs. Kimberley
Cipolletti vs. Atenas
Libre: Huracán LH
6ta. Fecha – 30.08.26
Atenas vs. Olimpo
Kimberley vs. Alvarado
Argentino (MM) vs. Juventud (2.400 kilómetros a Monte Maíz, Córdoba I/V)
Villa Mitre vs. Huracán LH
Libre: Cipolletti
7ma. Fecha – 06.09.26
Huracán LH vs. Argentino (MM)
Juventud vs. Kimberley
Alvarado vs. Atenas
Olimpo vs. Cipolletti
Libre: Villa Mitre
8va. Fecha – 13.09.26
Cipolletti vs. Alvarado
Atenas vs. Juventud (2.200 kilómetros a Río Cuarto, Córdoba I/V)
Kimberley vs. Huracán LH
Argentino (MM) vs. Villa Mitre
Libre: Olimpo
9na. Fecha – 20.09.26
Villa Mitre vs. Kimberley
Huracán LH vs. Atenas
Juventud vs. Cipolletti
Alvarado vs. Olimpo
Libre: Argentino (MM)
Juventud Antoniana deberá viajar una vez a Bahía Blanca (el viaje más largo de la fase), una vez a Mendoza y dos veces al sur de Córdoba. En total deberá recorrer 10.700 kilómetros.