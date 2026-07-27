Juventud Antoniana ya conoce su camino en el Nonagonal

Juventud Antoniana ya tiene definido el fixture para disputar el Nonagonal del Torneo Federal A, instancia en la que buscará pelear por el ascenso a la Primera Nacional. El conjunto salteño debutará como visitante frente a Olimpo el 2 de agosto y luego recibirá a Alvarado en la segunda fecha.

A lo largo de las nueve jornadas, el "santo" también enfrentará a Huracán Las Heras, Villa Mitre, Argentino de Monte Maíz, Kimberley, Atenas de Río Cuarto y Cipolletti, mientras que quedará libre en la tercera fecha.

El cierre de la fase será el 20 de septiembre, cuando Juventud reciba a Cipolletti en Salta, con la ilusión de llegar con chances de clasificar a la siguiente instancia por el ascenso.

ZONA B

1ra. Fecha – 02.08.26

Olimpo vs. Juventud (3.600 kilómetros a Bahía Blanca I/V)

Cipolletti vs. Huracán LH

Atenas vs. Villa Mitre

Kimberley vs. Argentino (MM)

Libre: Alvarado



2da. Fecha – 08.08.26

Argentino (MM) vs. Atenas

Villa Mitre vs. Cipolletti

Huracán vs. Olimpo

Juventud vs. Alvarado

Libre: Kimberley



3ra. Fecha – 12.08.26

Alvarado vs. Huracán LH

Olimpo vs. Villa Mitre

Cipolletti vs. Argentino (MM)

Atenas vs. Kimberley

Libre: Juventud



4ta. Fecha – 16.08.26

Kimberley vs. Cipolletti

Argentino (MM) vs. Olimpo

Villa Mitre vs. Alvarado

Huracán LH vs. Juventud (2.500 kilómetros a Las heras, Mendoza I/V)

Libre: Atenas



5ta. Fecha – 23.08.26

Juventud vs. Villa Mitre

Alvarado vs. Argentino (MM)

Olimpo vs. Kimberley

Cipolletti vs. Atenas

Libre: Huracán LH



6ta. Fecha – 30.08.26

Atenas vs. Olimpo

Kimberley vs. Alvarado

Argentino (MM) vs. Juventud (2.400 kilómetros a Monte Maíz, Córdoba I/V)

Villa Mitre vs. Huracán LH

Libre: Cipolletti

7ma. Fecha – 06.09.26

Huracán LH vs. Argentino (MM)

Juventud vs. Kimberley

Alvarado vs. Atenas

Olimpo vs. Cipolletti

Libre: Villa Mitre

8va. Fecha – 13.09.26

Cipolletti vs. Alvarado

Atenas vs. Juventud (2.200 kilómetros a Río Cuarto, Córdoba I/V)

Kimberley vs. Huracán LH

Argentino (MM) vs. Villa Mitre

Libre: Olimpo

9na. Fecha – 20.09.26

Villa Mitre vs. Kimberley

Huracán LH vs. Atenas

Juventud vs. Cipolletti

Alvarado vs. Olimpo

Libre: Argentino (MM)

Juventud Antoniana deberá viajar una vez a Bahía Blanca (el viaje más largo de la fase), una vez a Mendoza y dos veces al sur de Córdoba. En total deberá recorrer 10.700 kilómetros.