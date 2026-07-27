Salta cerró una destacada participación en la Exposición Rural de Palermo

Salta concluyó una destacada presencia en la 138° Exposición Rural de Palermo, uno de los encuentros más importantes del sector agropecuario del país, que se desarrolló durante diez días y posibilitó la promoción de la producción local, el turismo, las artesanías y la identidad provincial.

En el marco de la muestra y con la presencia del ministro de Producción y Minería, Ignacio Lupión se concretó, además, el lanzamiento oficial de la 82° Exposición Rural Salteña, que se llevará a cabo del 19 al 23 de agosto en el predio de la Sociedad Rural de Salta, consolidando un espacio destinado a potenciar la producción, la innovación y el desarrollo del campo de la provincia.

Uno de los momentos más destacados fue el reconocimiento obtenido por el artesano Ariel Maidana, de La Caldera, quien recibió el primer premio al “Mejor Cinto” en el concurso nacional "El cuarto de las sogas", dentro de la 54° Exposición y Feria de Artesanías Tradicionales Argentinas. Lupión, acompañó la premiación y entregó el reconocimiento, destacando el trabajo de quienes preservan las tradiciones y generan valor a partir de la cultura y la producción salteña. Asimismo, recibieron premios por la excelencia de sus tejidos tradicionales, artesanos de Seclantás y La Puntana.

Durante el evento, la delegación provincial formó parte de la Jornada de la Federación Argentina de Productores Tabacaleros, en donde representantes de las principales provincias productoras analizaron los desafíos y las oportunidades de una de las economías regionales más importantes del país, con el objetivo de fortalecer el trabajo conjunto y promover la competitividad del sector.

La presencia institucional de Salta en Palermo permitió mostrar el potencial provincial, acompañar a productores y emprendedores, fortalecer vínculos con organismos y entidades nacionales, y continuar posicionando a la producción salteña en uno de los principales escenarios del campo argentino.