Más de 2.300 emprendedores se preinscribieron para participar de Potencia Salta

El Ministerio de Gobierno y Justicia finalizó el período de preinscripción para Potencia Salta, la feria de emprendedores más grande del norte argentino, que se realizará los días 11, 12 y 13 de septiembre en el Centro de Convenciones de Salta.

En esta nueva edición, miles de emprendedores de toda la provincia manifestaron su interés por formar parte de uno de los eventos más importantes del calendario emprendedor, consolidando el crecimiento sostenido de la feria y su impacto en el desarrollo de la economía local.

El total registrado fue de 2.328 preinscriptos, de los cuales 1.657 corresponden al Área Metropolitana, 445 al interior provincial y 204 al sector gastronómico, reflejando el alcance territorial de la convocatoria y la diversidad de rubros que integran la propuesta.

En las próximas semanas comenzará el proceso de selección de los participantes. El 31 de julio se enviarán los correos de confirmación de la primera tanda de preseleccionados. La nómina definitiva de emprendedores seleccionados será publicada el 14 de agosto en la página web oficial de Potencia.

Esta política pública, impulsada por el gobernador Gustavo Sáenz, continúa promoviendo el crecimiento del ecosistema emprendedor, generando oportunidades para que más salteños puedan desarrollar, visibilizar y potenciar sus proyectos.