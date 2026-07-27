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Unos 450 mil estudiantes regresan a clases tras el receso invernal

Este lunes, comienza el segundo semestre del ciclo lectivo en Salta en escuelas públicas y privadas. El Nivel Inicial y Primario vuelve a las aulas hoy, mientras que el Nivel Secundario y la Educación Técnica comenzarán el jueves 30 de julio.

Salta Hoy

27 / 07 / 2026

 

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El Ministerio de Educación y Cultura pone en marcha el segundo semestre del ciclo lectivo 2026 con el regreso a las aulas de 450 mil estudiantes que asisten a establecimientos educativos de gestión pública y privada en todos los niveles y modalidades de la provincia, dando continuidad a sus trayectorias escolares y al desarrollo de las propuestas pedagógicas previstas para la segunda mitad del año.

El retorno a las actividades para los niveles Inicial y Primario se realizará este lunes 27 de julio. En cuanto al Nivel Secundario y a la Educación Técnica y Formación Profesional, las clases comenzarán el 30 de julio, luego del desarrollo de las Comisiones Evaluadoras, previstas entre el 27 y el 31 de este mes.

La modalidad de Educación Permanente de Jóvenes y Adultos inician sus actividades normales el 27 de julio. Los BSPA y los CENS tendrán coloquio integrador los días 27, 28 y 29 del corriente mes.

Actividades y proyectos para la segunda mitad del año

Además del regreso a las aulas, el segundo semestre estará acompañado por una agenda de acciones académicas y de fortalecimiento institucional en todos los niveles y modalidades educativas.

En el Nivel Inicial se continuará con el trabajo de las Escuelas Centinelas de la Cuenca de los ríos Arias y Arenales, promoviendo la educación ambiental desde la primera infancia.

En el Nivel Primario, el 19 de agosto comenzará el período lectivo 2026-2027 de las escuelas con Régimen de Verano, mientras que entre el 27 y el 30 de octubre se desarrollará la muestra de las Escuelas Centinelas.

En el Nivel Secundario se llevarán adelante capacitaciones y talleres sobre Inteligencia Artificial dirigidos a docentes y estudiantes durante los meses de julio y agosto.

Por su parte, la Dirección General de Educación Técnica y Formación Profesional tendrá entre sus principales actividades la semifinal de la Copa Robótica Argentina, la participación de las escuelas agrícolas en la Expo Rural, la Exposición Provincial de Formación Laboral y la Muestra Anual de Educación Técnica, prevista para noviembre.

La Dirección General de Educación Superior desarrollará el encuentro ARDE, el XIV Encuentro Provincial de Prácticas y Residencias Educativas en distintas regiones de la provincia, y participará de Expofuturo difundiendo la oferta académica para el ciclo lectivo 2027.

La modalidad EPJA realizará en octubre la Semana de la Educación de Jóvenes y Adultos, destinada a visibilizar el trabajo que desarrolla esta modalidad mediante actividades abiertas a la comunidad.

El inicio del segundo semestre representa una nueva oportunidad para renovar el compromiso de toda la comunidad educativa con una educación pública de calidad. El Ministerio de Educación y Cultura continúa fortaleciendo las trayectorias educativas, promoviendo la innovación pedagógica y garantizando el derecho a la educación de todos los salteños.

 

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