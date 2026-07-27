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Una joven fue baleada en Tartagal mientras se dirigía a trabajar

Noelia Flores, de 32 años, fue baleada cuando salía de su casa en motocicleta rumbo a su jornada laboral.

Salta Hoy

27 / 07 / 2026

 

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El ataque ocurrió este domingo, alrededor de las 7 de la mañana en Villa Saavedra, en un complejo habitacional denominado 101 Departamentos.

El proyectil ingresó por la espalda y salió por la zona baja del pecho.

Los médicos confirmaron que la bala no afectó ningún órgano vital.

La mujer se encuentra internada en observación en el hospital local y los profesionales confirmaron que permanece fuera de peligro.

Se esperan evaluaciones médicas para una posible cirugía. 

A todo esto, no hay personas detenidas en relación al ataque con arma de fuego. 

Así lo comentó por Radio Salta, el oficial Juan Posadas, desde la oficina de Prensa de la Policía. 

 

Los vecinos del barrio denunciaron una ola de inseguridad recurrente en la zona, marcada por el robo de motos.

Además del daño intencional a las luminarias públicas por parte de delincuentes, por lo que exigen mayor presencia y medidas de seguridad a las autoridades provinciales.

 

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