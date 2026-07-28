Alerta amarilla por vientos fuertes y Zonda en Salta

Entre las 12 y las 18 horas se prevén ráfagas de hasta 100 km/h en la Puna y de más de 70 km/h en la zona de valles, lo que provocará reducción de visibilidad, suba de temperaturas y baja humedad.

Así lo dijo por Radio Salta el meteorólogo de turno, Edgardo Escobar.

El pronosticador dijo que se esperaban lluvias para la jornada de hoy, pero los modelos “cambiaron” según las lecturas satelitales.

Desde Defensa Civil piden extremar precauciones y evitar cualquier tipo de quema ante el elevado riesgo de incendios forestales.