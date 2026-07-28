Tras volcar su camioneta en la Ruta Nacional 40, el conductor siguió el viaje en colectivo

Por causas que se investigan, el conductor de 74 años con domicilio en Angastaco, perdió el control de su camioneta Chevrolet S10, que terminó volcada sobre la banquina.

Los efectivos policiales llegaron al lugar del siniestro luego de recibir alerta de transeúntes y no encontraron a nadie en el vehículo ni en los alrededores.

Al consultar en hospitales, confirmaron que no había heridos producto del siniestro vial, lo que generó misterio en un primer momento.

Sorprendentemente, el hombre resultó ileso y decidió continuar su viaje en un colectivo de la empresa Flecha Bus hacia Salta Capital.

Antes de irse, dio aviso a un conocido para que vigile su camioneta y evitar algún tipo de robos.



