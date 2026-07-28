Se durmió al volante y terminó dentro de un bache en arreglo

El conductor de 33 años aseguró haberse quedado dormido por unos segundos y terminó con su vehículo, un Fiat Cronos, dentro de la obra perfectamente señalizada.

Según confirmaron fuentes policiales, el hombre (con domicilio en Barrio Don Santiago), no estaba bajo los efectos del alcohol y no sufrió ningún tipo de lesiones, aunque el vehículo tuvo daños materiales.

Una ambulancia acudió al lugar, pero al constatar que el conductor no estaba herido, no fue necesario su traslado a un centro médico.