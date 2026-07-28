Temporada invernal con moderada ocupación en Salta
“Esperábamos mejores números”, dijo por Radio Salta, Facundo Assaf, presidente de la Cámara de Turismo de Salta.
Salta Hoy
28 / 07 / 2026
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Agregó que la ocupación alcanzó en las primeras semanas un 60%, poniendo en riesgo la rentabilidad del sector.
Finalmente denunció la competencia desleal que sufren los hoteles de 1, 2 y 3 estrellas de mano de departamentos o alojamientos que no están registrados legalmente en el Ministerio de Turismo.