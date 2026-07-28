 imagen

EN VIVO 15:00 a 17:00 HRS

La Tarde con Amigos

Conducción: Leonardo Tejerina

PROX. 17:00 a 18:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 18:00 a 19:00 HRS

 

Tiempo de Mundial

El programa que reúne la cobertura más amplia del evento deportivo más importante del planeta. Con invitados, entrevistas, y el mejor análisis futbolero.

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 00:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

 

Toda la programación

Temporada invernal con moderada ocupación en Salta

“Esperábamos mejores números”, dijo por Radio Salta, Facundo Assaf, presidente de la Cámara de Turismo de Salta.

Salta Hoy

28 / 07 / 2026

 

VER GALERÍA

 

Agregó que la ocupación alcanzó en las primeras semanas un 60%, poniendo en riesgo la rentabilidad del sector.

Finalmente denunció la competencia desleal que sufren los hoteles de 1, 2 y 3 estrellas de mano de departamentos o alojamientos que no están registrados legalmente en el Ministerio de Turismo.

 

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO