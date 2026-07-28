En el ingreso al barrio San Carlos se colocarán nuevos semáforos

En esta ocasión, en el ingreso al barrio San Carlos se desarrollan tareas de excavación para la construcción de las conexiones y bases necesarias para los nuevos postes y artefactos.

Es importante destacar que la nueva semaforización se adaptará al recientemente mejorado nodo vial del sector tanto para quienes se dirijan por la avenida Ex Combatientes de Malvinas, de norte a sur o viceversa, como para quienes requieran ingresar o egresar de los barrios San Carlos, Intersindical, Los Odontólogos, Los Molles 2, Los Ceibos y El Aybal, entre otros.



