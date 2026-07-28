Suspensión de clases por plaga de roedores en la Escuela Jacoba Saravia

Como consecuencia, se suspendieron las clases en los turnos mañana y tarde del nivel inicial para realizar una fumigación y desratización del establecimiento, ubicado en Deán Funes y Alsina.

Los trabajos de desinfección comenzaron este lunes por la tarde, después de finalizar las actividades del nivel primario.

Hoy no hay clases en el turno mañana, según un cartel en la puerta de ingreso al Jardín de Infantes, pero también informa que sí habrá en el turno tarde, generando confusión.

Se espera que las actividades se normalicen mañana para todos los niveles.

El informe de nuestro periodista Javier González