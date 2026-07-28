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“La ceremonia de la Pachamama tiene mucho de gratitud”

Lo dijo por Radio Salta, Alejandro Romero, subsecretario de Turismo en un nuevo acto  realizado esta mañana en la Usina Cultural.

Salta Hoy

28 / 07 / 2026

 

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Romero invitó a toda la comunidad a participar de una grilla de más de 110 actividades previstas en 20 municipios. 

Entre las acciones previstas se encuentra un homenaje a don Severo Báez.

Romero recordó que la grilla completa con las actividades se puede encontrar en la página web calendar.turismosalta.gov.ar 

A su turno, Viviana Báez, hija de Severo dijo: “vamos llevando con orgullo el legado de mi padre, porque él luchó mucho por la revalorización de esta tradición que en su momento era producto de burlas y chistes”. 

“Lo más importante es que mi padre nunca se avergonzó de lo que trajo del campo de Cachi a la Ciudad y eso lo llevó a fundar el Centro de Residentes Vallistos y Puneños”, sostuvo. 

 

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