“La ceremonia de la Pachamama tiene mucho de gratitud”

Romero invitó a toda la comunidad a participar de una grilla de más de 110 actividades previstas en 20 municipios.

Entre las acciones previstas se encuentra un homenaje a don Severo Báez.

Romero recordó que la grilla completa con las actividades se puede encontrar en la página web calendar.turismosalta.gov.ar

A su turno, Viviana Báez, hija de Severo dijo: “vamos llevando con orgullo el legado de mi padre, porque él luchó mucho por la revalorización de esta tradición que en su momento era producto de burlas y chistes”.

“Lo más importante es que mi padre nunca se avergonzó de lo que trajo del campo de Cachi a la Ciudad y eso lo llevó a fundar el Centro de Residentes Vallistos y Puneños”, sostuvo.