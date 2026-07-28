Advierten el bajo interés en adoptar adolescentes y preadolescentes

Por Radio Salta, lo mencionó la Dra. Cristina Pocovi, secretaria tutelar del Poder Judicial a propósito de la convocatoria pública para la adopción de un niño de 12 años de edad.

Indicó que es muy importante que el concepto de adopción se aleje del “adultocentrismo”. “Nuestro interés está en el bienestar del niño o el joven” y subrayó que en Salta hay 46 chicos esperando un hogar.

La funcionaria judicial explicó que uno de los mitos mencionados por los voluntarios es que “quieren adoptar un chico pequeño” porque supuestamente tienen menos recuerdos de su origen familiar.

“Ellos buscan que el adoptado vengan con la mochila más liviana o con menos pasado”, y eso es solo un mito o creencia falsa porque al chico no se le puede ocultar su origen.