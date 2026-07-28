Nueva normativa bananera: Esta semana habrá una reunión con los productores del norte

Así lo confirmó Diego Dorigato, secretario de Desarrollo Agropecuario. En tanto, fuentes cercanas al sector productivo indicaron que la reunión sería este miércoles 29 de julio.

“Necesitamos explicaciones de parte de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación sobre la derogación de la reglamentación que impedía el ingreso de la fruta a las provincias del norte”, dijo el funcionario.

De esta manera el gobierno provincial se hizo eco de la preocupación de los bananeros por las graves enfermedades que podrían ingresar junto a la fruta importada.