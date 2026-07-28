 imagen

EN VIVO 15:00 a 17:00 HRS

La Tarde con Amigos

Conducción: Leonardo Tejerina

PROX. 17:00 a 18:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 18:00 a 19:00 HRS

 

Tiempo de Mundial

El programa que reúne la cobertura más amplia del evento deportivo más importante del planeta. Con invitados, entrevistas, y el mejor análisis futbolero.

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 00:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

 

Toda la programación

Nueva normativa bananera: Esta semana habrá una reunión con los productores del norte

El encuentro entre productores bananeros de Salta y Jujuy, funcionarios de los gobiernos de ambas provincias, Senasa y representantes del gobierno nacional se realizará de forma virtual.

Salta Hoy

28 / 07 / 2026

 

VER GALERÍA

 

Así lo confirmó Diego Dorigato, secretario de Desarrollo Agropecuario. En tanto, fuentes cercanas al sector productivo indicaron que la reunión sería este miércoles 29 de julio.

“Necesitamos explicaciones de parte de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación sobre la derogación de la reglamentación que impedía el ingreso de la fruta a las provincias del norte”, dijo el funcionario. 

De esta manera el gobierno provincial se hizo eco de la preocupación de los bananeros por las graves enfermedades que podrían ingresar junto a la fruta importada. 

 

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO