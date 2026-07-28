Dos grandes noches de ópera llegan al Teatro Provincial con solistas del Teatro Colón

La Orquesta Sinfónica de Salta ofrecerá dos de las presentaciones más esperadas de su temporada con un programa dedicado a grandes escenas de la ópera, junto al Estudio Coral de Salta y dos destacados cantantes líricos vinculados al Teatro Colón: la soprano Florencia Burgardt y el tenor Fermín Prieto. Las funciones serán el jueves 30 y el viernes 31 de julio, a las 21, en el Teatro Provincial Juan Carlos Saravia.

Ambos cuerpos estables del Instituto de Música y Danza de la Provincia participarán de esta propuesta de gran despliegue vocal, coral y orquestal. La Orquesta Sinfónica de Salta estará dirigida por el maestro Jorge Mario Uribe, mientras que el Estudio Coral de Salta actuará bajo la dirección del maestro Luciano Garay.

El repertorio incluirá algunas de las páginas más reconocidas y emblemáticas de la historia de la ópera. El público podrá disfrutar de fragmentos de Turandot, La Bohème y Madama Butterfly, de Giacomo Puccini; Aída e I Vespri Siciliani, de Giuseppe Verdi; además del Intermezzo de Cavalleria Rusticana, de Pietro Mascagni. Se trata de una selección que propone un recorrido por obras de enorme intensidad dramática, belleza melódica y exigencia vocal, con la participación conjunta de solistas, coro y orquesta.

En palabras del maestro Jorge Mario Uribe, se trata de una de las propuestas más importantes de la temporada en el marco de los 25 años de la Orquesta Sinfónica de Salta. “Estos serán dos de los conciertos más importantes y apoteósicos de nuestra temporada aniversario. Poder compartir el escenario con el Estudio Coral de Salta y con dos grandes solistas como Florencia Burgardt y Fermín Prieto me genera una enorme emoción. Presentar al público salteño estas obras tan entrañables de Puccini y Verdi, dos de los grandes íconos de la ópera italiana, es realmente un privilegio”, expresó.

Para Florencia Burgardt, la llegada a Salta tiene un significado especial. La soprano se presentará por segunda vez junto a la Orquesta Sinfónica de Salta, aunque será su debut en el Teatro Provincial Juan Carlos Saravia. En su visita anterior participó de un concierto realizado en la Catedral de Salta, una experiencia que recuerda con especial cariño.

“Estoy muy contenta y profundamente agradecida por esta invitación. Es una enorme alegría volver a Salta y, en esta oportunidad, poder presentarme en un teatro tan importante como el Teatro Provincial. También me emociona reencontrarme con la Orquesta Sinfónica de Salta y compartir con el público estas obras maravillosas”, señaló la artista.

Burgardt también se refirió a su vínculo con la ópera, una pasión que la acompaña desde su infancia y que hoy constituye una parte fundamental de su vida profesional. “Para mí, la ópera lo reúne todo. Tener la posibilidad de interpretar partituras legendarias, que forman parte de la historia de la música, implica una enorme responsabilidad, pero también es una experiencia profundamente vital. Amo la música y amo la ópera. Me apasiona cantarla y es algo que forma parte de mi vida desde que soy muy pequeña. Es mi profesión, pero también es disfrute, responsabilidad y, sobre todo, una profunda pasión”, afirmó.

La soprano debutó como solista en el Teatro Colón en 2024, interpretando el personaje de Liù en Turandot. Desde entonces asumió, entre otros, los roles de Mimì en La bohème, Valencienne en La viuda alegre, Sifare en Mitridate re di Ponto y Lauretta en Il trittico, tanto en el escenario del Colón como en el Teatro Argentino de La Plata. También participó como solista en conciertos sinfónico-corales, entre ellos una presentación de la Petite Messe Solennelle realizada en Países Bajos.

Su formación incluye estudios en el Instituto Superior de Arte del Teatro Colón, con los maestros Mónica Philibert y Marcelo Ayub, y en la Universidad Nacional del Litoral, junto a la profesora Susana Caligaris. Posteriormente amplió su formación en repertorio y técnica vocal en Europa con Philip Salmon, Jordi Mora, Meinard Kraak y Paula de Wit. Desde 2019 integra el Coro Estable del Teatro Colón.

Fermín Prieto, por su parte, destacó la importancia de acercar el trabajo de los artistas que se desempeñan habitualmente en el Teatro Colón a públicos de todo el país. El tenor, figura habitual también en el Teatro El Círculo de Rosario, valoró especialmente la oportunidad de presentarse en Salta y compartir con el público una propuesta de gran intensidad artística.

“Siempre es un enorme placer poder salir de la Capital y compartir en otros lugares todo lo que hacemos y disfrutamos en el mundo de la ópera. Tenemos la suerte de trabajar en el Teatro Colón, pero también es muy enriquecedor llevar nuestro canto y nuestra música a ciudades como Salta, que es maravillosa. Para nosotros es una verdadera alegría y un enorme placer poder estar aquí”, expresó.

Sobre el programa, Prieto anticipó que el público encontrará una selección de grandes páginas de Giuseppe Verdi, Pietro Mascagni y Giacomo Puccini, con obras de enorme exigencia y lucimiento para los intérpretes. “Es pura pirotecnia”, resumió el cantante para describir un repertorio cargado de virtuosismo, energía y momentos de gran impacto, pensado para ofrecer una experiencia musical intensa y emocionante.

Prieto ha interpretado roles protagónicos en óperas como Il trovatore, Aida, Rigoletto, La traviata, Cavalleria rusticana, Madama Butterfly, Carmen y Norma. También se presentó junto a compañías como Buenos Aires Lírica y Juventus Lírica, entre otras. Realizó su formación en Mendoza bajo la guía de Herminia Prados y se perfeccionó en el Instituto Superior de Arte del Teatro Colón, donde estudió junto a maestros como Bruno D’Astoli, Sergio Giai, Waldo Sciammarella y Teresa Berganza. Actualmente integra el Coro Estable del Teatro Colón.

Los artistas llegaron a Salta el día anterior a la entrevista y realizaron un primer ensayo junto al maestro Jorge Mario Uribe. El encuentro artístico con la Orquesta Sinfónica de Salta y el Estudio Coral de Salta se profundizará durante los ensayos conjuntos previos a las funciones, que tendrán lugar esta semana en el Teatro Provincial.

Las entradas para ambas presentaciones ya se encuentran disponibles en la boletería del Teatro Provincial y a través de la plataforma digital www.vamos.gob.ar. Los valores oscilan entre $8.000 y $12.000, más el costo correspondiente al servicio de la ticketera. Como es habitual en los conciertos de la Orquesta Sinfónica de Salta, se ofrecerán entradas gratuitas para estudiantes y jubilados, en cantidad limitada.

La propuesta invita a salteños y turistas a vivir dos noches de gran música, en las que se conjugarán las voces de Florencia Burgardt y Fermín Prieto con la interpretación de la Orquesta Sinfónica de Salta y la participación del Estudio Coral de Salta. “Los esperamos a todos. Es un programa espectacular, con mucha luz, mucha energía y una música maravillosa. Es realmente una propuesta impresionante y estamos muy felices de poder compartirla con ustedes. No se la pierdan”, invitaron los artistas.