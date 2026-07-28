Salta será sede del encuentro nacional de obras sociales provinciales

La provincia recibirá a referentes de diez obras sociales provinciales integrantes del Consejo de Obras y Servicios Sociales Provinciales de la República Argentina (COSSPRA), quienes participarán de una nueva reunión de la Junta Ejecutiva del organismo y de una jornada técnica de formación.

La actividad se desarrollará en las instalaciones del Hotel Alejandro I y contará con la presencia de delegaciones y autoridades de Chaco, La Rioja, Misiones, Tucumán, Neuquén, Catamarca, San Juan, Santiago del Estero, Jujuy y Salta, provincia anfitriona del encuentro.

Como parte de la agenda prevista, el COSSPRA dictará un taller de formación y actualización sobre diabetes destinado a referentes e integrantes de los equipos de salud de las distintas jurisdicciones, con el propósito de unificar criterios de abordaje y gestión de esta patología.