Se viene una nueva edición de la Feria Tope en zona oeste

Llega una gran oportunidad para los emprendedores y para los salteños, ya que se viene una nueva edición de la Feria Tope.

La feria, que se consolida como la más económica de la ciudad, es organizada por la Subsecretaría de Paseos de Compras de la Municipalidad de Salta.

En esta oportunidad, se realizará el sábado 8 de agosto, de 12 a 19, en Grand Bourg, en el Club Cultural, Social y Deportivo de Empleados de la Gobernación.

Los interesados en comercializar sus productos pueden anotarse a través de la App Muni Salta (quedan pocos cupos) llenando el siguiente formulario: https://formularios.municipalidadsalta.gob.ar/formularios/feria-tope-julio?token=psI9k9odsfu92WGN

Requisito excluyente: contar con certificado de residencia y si tienen un puesto gastronómico, contar con el carnet de manipulación de alimentos. Cabe destacar que el cupo es limitado y se dará prioridad a los vendedores de la zona.

Se busca fortalecer la economía barrial y acercar oportunidades de trabajo en espacios de venta autorizados.

La propuesta se destaca por su tope máximo de precios, ya que cada producto o combo no puede superar los 20 mil pesos, lo que garantiza precios accesibles y una competencia equitativa, en la que los vendedores liquidan los productos armando combos a mil, dos mil, cinco mil y como máximo veinte mil pesos. Se comercializarán combos escolares, de hogar y bazar, entre otros.

El control de precios será estricto, como parte del compromiso municipal con el orden, la transparencia y el cuidado del bolsillo de los salteños.

Los objetivos de la «Feria Tope» son:

1) Fomentar la economía circular en productos de segunda mano

2) Facilitar el acceso de vecinos a diferentes productos nuevos y usados estableciendo como tope el monto de 20 mil pesos

3) Ofrecer una alternativa de venta para pequeños vendedores eventuales de la ciudad en el marco de una economía de subsistencia