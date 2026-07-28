En el hospital Ragone se realizó un importante operativo de descacharrado

En el marco de los operativos de saneamiento y cuidado de la salud de las personas, la Municipalidad realizó un operativo especial de descacharrado en las instalaciones del hospital Ragone.

Ramiro Ragno, director general de Residuos Especiales, explicó que “en esta ocasión trabajamos junto a la cooperativa Don Omar y al Ministerio de Salud logramos retirar una importante cantidad de elementos en desuso, principalmente materiales metálicos y ferrosos que se encontraban acumulados en distintos sectores del establecimiento”.

“Las tareas permitieron liberar espacios, mejorar las condiciones de higiene del predio y reducir potenciales focos de contaminación y proliferación de insectos y otros vectores”, destacó el funcionario. En total se retiraron 6 toneladas.

Enrique Ramírez, responsable de la cooperativa Don Omar, expresó que “estamos muy agradecidos de trabajar junto al municipio porque de esta manera no sólo colaboramos en la higiene sino también que podemos mantenernos dentro de la economía circular porque nosotros vivimos del reciclaje y recuperación”.

Este tipo de operativos forma parte del plan permanente de limpieza y descacharrado que el municipio desarrolla en diferentes instituciones y barrios de la ciudad, promoviendo ambientes más seguros y saludables para la comunidad.

Desde la Municipalidad destacaron la importancia del trabajo articulado con las instituciones para mantener los espacios libres de residuos y fomentar prácticas que contribuyan al cuidado del ambiente y la salud pública.