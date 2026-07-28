Detuvieron a una mujer y secuestraron 700 dosis de droga en Güemes tras denuncia web

La Policía de Salta, por medio de la Dirección General de Drogas Peligrosas, detuvo a una mujer de 54 años por comercialización de estupefacientes en General Güemes.

La investigación se originó en el marco de reporte al sitio de Denuncias Web. En ese contexto, efectivos de la División Investigación Narcocriminal del Valle de Sianca realizaron diversas tareas investigativas que permitieron concretar un allanamiento en un inmueble del barrio Arturo Illia de la localidad.

Como resultado del procedimiento, se detuvo a una mujer de 54 años y se secuestraron 537 dosis de marihuana y 199 dosis de pasta base, además de dinero en efectivo, un teléfono celular, elementos para fraccionamiento, entre otros de interés para la causa.

Intervinieron la Unidad Fiscal contra la Narcocriminalidad y la Oficina Judicial de Garantías.