Salta posiciona sus atractivos en las principales terminales aéreas del país

El Gobierno de Salta desplegó una campaña de promoción turística en la red aeroportuaria argentina. La iniciativa combina formatos digitales y gráficos estratégicamente ubicados en las terminales con mayor flujo de pasajeros.

En el Aeroparque Jorge Newbery, la presencia salteña se destaca con pantallas digitales en las áreas de embarque, arribos y retiro de equipaje. En paralelo, la terminal Gobernador Horacio Guzmán de Jujuy suma cartelería publicitaria para reforzar la visibilidad del destino dentro de la región.

A su vez, la imagen de la provincia se integró a las bandejas del control de seguridad en ocho aeropuertos estratégicos: Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Iguazú, Neuquén, Tucumán, Jujuy, y la propia capital salteña. En este soporte de paso obligatorio sobresale una gráfica dedicada a Cachi, localidad nominada al certamen internacional Best Tourism Villages.