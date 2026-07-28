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Toda la programación

Salta posiciona sus atractivos en las principales terminales aéreas del país

La estrategia busca fortalecer la marca provincial en los mercados emisores clave e incentivar el turismo interno.

Salta Hoy

28 / 07 / 2026

 

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El Gobierno de Salta desplegó una campaña de promoción turística en la red aeroportuaria argentina. La iniciativa combina formatos digitales y gráficos estratégicamente ubicados en las terminales con mayor flujo de pasajeros.

En el Aeroparque Jorge Newbery, la presencia salteña se destaca con pantallas digitales en las áreas de embarque, arribos y retiro de equipaje. En paralelo, la terminal Gobernador Horacio Guzmán de Jujuy suma cartelería publicitaria para reforzar la visibilidad del destino dentro de la región.

A su vez, la imagen de la provincia se integró a las bandejas del control de seguridad en ocho aeropuertos estratégicos: Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Iguazú, Neuquén, Tucumán, Jujuy, y la propia capital salteña. En este soporte de paso obligatorio sobresale una gráfica dedicada a Cachi, localidad nominada al certamen internacional Best Tourism Villages.

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