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Cuesta de Lipán: un auto con turistas cayó a un precipicio y murió un nene de 11 años

Una familia de Buenos Aires viajaba desde las Salinas Grandes hacia Purmamarca, Jujuy, cuando el auto tuvo una falla mecánica y cayó 50 metros.

Argentina

28 / 07 / 2026

 

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Un fatal accidente vial se produjo en la Cuesta de Lipán, Jujuy. Un niño de 11 años perdió la vida y otros cuatro integrantes de su familia resultaron heridos, algunos de consideración, luego de que el vehículo en el que circulaban se precipitara al vacío desde una altura estimada en 50 metros.

El siniestro ocurrió sobre la ruta nacional 52, a la altura del kilómetro 30, en momentos en que una familia oriunda de Ezeiza, provincia de Buenos Aires, regresaba de visitar las Salinas Grandes con destino a Purmamarca.

Cómo fue el accidente

Según pudo reconstruirse, el hecho se conoció pasadas las 19:00, cuando personal de la Seccional N° 57, dependiente de la Unidad Regional N° 3, fue alertado por un turista que trasladó por sus propios medios a uno de los menores heridos hasta la dependencia policial para que recibiera atención médica urgente.

Al llegar al lugar del siniestro, los uniformados hallaron un Renault Fluence completamente volcado al fondo del barranco, con importantes daños materiales producto de la caída.

Fuente: El Tribuno de Jujuy

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