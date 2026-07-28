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Junto a Caputo, Georgieva llegó a Vaca Muerta y recorrió la usina de dólares del país

La directora del FMI fue recibida por Horacio Marín, CEO de YPF, y por el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa.

Argentina

28 / 07 / 2026

 

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La directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, arribó esta mañana el yacimiento de Vaca Muerta, principal usina de dólares del país para garantizar el pago de la deuda pública.

Con un operativo especial que incluyó el viaje el avión y un trasbordo a helicópteros, la titular del organismo internacional desembarcó pasadas las 10.30 en Loma Campana, el principal pozo activo de la cuenca.

Georgieva está acompañada por la comitiva con la que llegó a la Argentina y junto a ellos voló el ministro de Economía Luis Caputo, y en Neuquén fue recibida por el CEO de YPF, Horacio Marín. También participó de la recepción el gobernador del Neuquén, Rolando Figueroa.

El desembarco de Georgieva se realizó en medio de un amplio operativo de seguridad en el aeropuerto y en las zonas aledañas. Georgieva recorrió diferentes áreas y mantuvo encuentros con los principales directivos de las empresas que operan en la zona.

La directora del FMI señaló a la industria energética como uno de los principales sectores que apuntalan la economía del país.

"Tuvimos una reunión muy productiva y recorrimos un equipo de perforación de última generación, donde (Kristalina) pudo conocer el trabajo de nuestra gente, de las empresas que nos acompañan todos los días y el nivel de tecnología y eficiencia que alcanzamos", sostuvo Marín en sus redes.

La agenda de Georgieva

La visita a Vaca Muerta se dio en medio de la estadía que agendó la titular del Fondo en el país. Con su arribo el lunes, Georgieva brindó su respaldo al plan económico del gobierno durante una conferencia en el Ministerio de Economía y luego mantuvo una cena con distintos empresarios del "círculo rojo". A su vez, formó parte de la reunión de gabinete que entabló el presidente Javier Milei junto a sus ministros.

También participó de un conversatorio con alumnos de cinco universidades que se desarrolló en el Palacio Libertad.

“Mi convicción es que el país está por un buen camino y no habrá necesidad de más fondos”, aseguró y, en consecuencia, sostuvo que no será necesario “financiamiento adicional por parte del FMI”.

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