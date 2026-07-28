Los incendios en España y Francia no dan tregua: hay más de 300 mil afectados

Los incendios forestales que golpean a Francia y España mantienen en alerta a Europa y ya obligaron a evacuar a más de 300.000 personas entre ambos países, en medio de una de las mayores operaciones de emergencia de los últimos años.

En Francia, unas 220.000 personas debieron abandonar sus hogares y alrededor de 115.000 hectáreas fueron arrasadas por las llamas. En España, más de 75.000 personas fueron evacuadas y otras 30.000 recibieron la orden de permanecer resguardadas. Los incendios ya quemaron más de 172.000 hectáreas desde comienzos de año.

Ante la gravedad de la situación, Francia desplegó por primera vez un Airbus A400M equipado con un kit antiincendios. El avión militar puede descargar hasta 20.000 litros de agua en una sola pasada y fue utilizado el fin de semana para reforzar las tareas de extinción en el sur del país. Airbus confirmó que, por ahora, existe un solo prototipo de este sistema. España, por su parte, dispone de 14 aeronaves A400M, aunque todavía no puede utilizarlas para combatir incendios porque el equipamiento necesario continúa en proceso de desarrollo.

Mecanismo de Protección Civil

La Unión Europea (UE) también activó su Mecanismo de Protección Civil. Francia recibió siete aviones y cuatro helicópteros de distintos países, mientras que España sumó seis aeronaves, 134 efectivos y 41 vehículos procedentes de otros Estados europeos. El sistema satelital Copernicus se sumó aportando mapas para seguir la evolución del fuego.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, advirtió que todavía quedan horas complejas de combate y remarcó que la prioridad es proteger a la población y los núcleos urbanos.

Portugal también combate varios incendios, algunos de ellos cerca de la frontera con España, aunque por el momento las autoridades informaron que no hay localidades amenazadas.