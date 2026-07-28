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Keiko Fujimori asumió como presidenta: “Recibimos un Estado debilitado por la corrupción”

La hija de Alberto Fujimori, se convirtió en la 66ta mandataria y primera mujer en llegar a la Presidencia de Perú por el voto popular.

Mundo

28 / 07 / 2026

 

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Keiko Fujimori juró el martes como presidenta del Perú para el período 2026-2031 y en sus primeras palabras dirigidas en el Congreso prometió aplicar "método, disciplina, trabajo y una ruta clara", ya que "recibimos un Estado debilitado por la corrupción, donde las instituciones dejaron de servir a los ciudadanos".

La hija de Alberto Fujimori, quien gobernó la nación andina desde 1990 hasta que fue destituido por el Congreso en 2000, se convirtió en la 66ta mandataria y primera mujer en llegar a la Presidencia peruana por el voto popular.

"Las FFAA asumirán temporalmente el liderazgo de las operaciones de seguridad y del control del orden interno, en estrecha coordinación con la Policía".

En materia de seguridad, Fujimori destacó: "Vamos a recuperar cada barrio, cada carretera y cada espacio público para las familias peruanas. Allí donde el crimen organizado, el narcotráfico y la minería ilegal hayan arrebatado el control al Estado, haremos uso de todas las herramientas que la Constitución pone a disposición del Gobierno", reportó Perú 21.

"Durante los estados de emergencia, las Fuerzas Armadas asumirán temporalmente el liderazgo de las operaciones de seguridad y del control del orden interno, en estrecha coordinación con la Policía Nacional, hasta restablecer plenamente la autoridad del Estado y devolver esos territorios a los ciudadanos", aseveró.

En ese contexto, sostuvo que la lucha "no será únicamente contra el delincuente común. Iremos tras las mafias nacionales e internacionales que financian la extorsión, el sicariato, el narcotráfico y la minería ilegal".

"Fortaleceremos los sistemas de inteligencia para desarticular estas organizaciones desde sus cabecillas y sus estructuras económicas. Pero también seremos implacables con quienes traicionen el uniforme. Ningún miembro de la Policía Nacional que se ponga al servicio del delito encontrará protección en nuestro gobierno", puntualizó.

Delegaciones extranjeras presentes

Diez jefes de Estado y de Gobierno, entre los cuales se encontraba el presidente argentino, Javier Milei, participaron en la transmisión del mando en Lima, además de altas autoridades y representantes de organismos internacionales.

Entre los mandatarios asistentes se encontraban el rey de España, Felipe VI; los presidentes Nasry Asfura (Honduras), Daniel Noboa (Ecuador), José Raúl Mulino (Panamá), Yamandú Orsi (Uruguay), Santiago Peña (Paraguay), Rodrigo Paz (Bolivia), José Antonio Kast (Chile) y Mike Eman, jefe de Gobierno de Aruba, además de representantes de China, Estados Unidos, Japón y Corea.

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