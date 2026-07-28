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Por segundo año consecutivo, Messi no jugará el All Star Game de la MLS

El capitán argentino fue exceptuado del tradicional encuentro junto a Rodrigo De Paul. A diferencia de 2025, esta vez no recibirá ninguna sanción.

Deportes

28 / 07 / 2026

 

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Lionel Messi no participará este miércoles del Juego de las Estrellas de la Major League Soccer, que se disputará en el Bank of America Stadium de Charlotte, debido al período de descanso acordado con Inter Miami tras su participación con la Selección argentina en el Mundial 2026, por lo que la liga estadounidense no le aplicará ninguna sanción.

El astro rosarino se encuentra junto a su familia en su ciudad natal después de haber disputado la final de la Copa del Mundo ante España el pasado 19 de julio. Rodrigo De Paul tampoco estará presente en el encuentro entre las figuras de la MLS y las principales estrellas de la Liga MX.

Antes del inicio de la temporada, la MLS y la Asociación de Jugadores acordaron que cada club definiría individualmente el período de descanso y la fecha de reincorporación de los futbolistas que participaron del Mundial.

En función de ese convenio, Messi y De Paul fueron oficialmente exceptuados de disputar el All-Star Game, ya que ambos continúan recuperándose del desgaste acumulado durante la competencia internacional. 

La situación es diferente a la ocurrida en 2025, cuando el capitán de Inter Miami decidió no participar debido a su estado físico y recibió una fecha de suspensión. Aquella medida fue duramente cuestionada por Jorge Mas, propietario y director ejecutivo de la franquicia de Florida.

Messi todavía no pudo disputar un Juego de las Estrellas desde su llegada al fútbol estadounidense. En 2023 no fue convocado porque acababa de incorporarse a Inter Miami, mientras que en 2024 quedó afuera por la lesión sufrida en el tobillo derecho durante la final de la Copa América ante Colombia.

La edición de 2026 será, por lo tanto, la cuarta consecutiva sin la presencia del argentino, aunque esta vez su ausencia se encuentra plenamente justificada y no tendrá consecuencias disciplinarias. 

Por el momento, no existe una fecha confirmada para su regreso a Miami y su reincorporación a los entrenamientos. El conjunto estadounidense afrontará su próximo compromiso ante Columbus Crew sin su máxima figura.

A pesar de las bajas de Messi y De Paul, habrá presencia argentina en Charlotte. Andrés Cubas, quien representó a Paraguay en el Mundial, integrará el equipo de la MLS, mientras que José Paradela, Javier Ruiz, Franco Romero y Juan Brunetta formarán parte del seleccionado de la Liga MX.
 

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