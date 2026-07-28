Un poncho salteño viajará a Japón tras destacada participación en la Fiesta del Poncho

Oriundo de Luracatao, departamento Molinos, Guaymás representó a la provincia con sus ponchos confeccionados en tela de barracán, elaborados con lana de oveja, llama y alpaca mediante técnicas ancestrales de tejido.

Uno de los mayores logros de esta participación fue que el poncho seleccionado para el Concurso Oficial, confeccionado en tela de barracán, con punto «ojo de perdiz» y teñido color nuez, fue adquirido durante la feria y tendrá como destino final Japón, llevando el patrimonio textil de los Valles Calchaquíes al mundo.

Además, el artesano incorporó por primera vez el sistema de cobro mediante POSNET, una herramienta que amplió las posibilidades de comercialización y le permitió concretar numerosas ventas durante el desarrollo de la feria.

Estos resultados fueron posibles gracias al acompañamiento brindado por el Mercado Artesanal de Salta y el Programa de Desarrollo Artesanal de la Secretaría de Cultura de la Provincia, que impulsaron su participación en uno de los encuentros artesanales más importantes del país.