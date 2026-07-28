Salta rinde homenaje a la Pachamama con una nutrida agenda cultural

El Ministerio de Turismo y Deportes, en coordinación con los gobiernos locales, dio a conocer la oferta cultural con la que Salta rendirá culto a la Pachamama durante todo agosto. La propuesta integra ritos ancestrales, encuentros de copleros, muestras artesanales, y festejos populares en las distintas regiones.

En el marco del anuncio, el subsecretario de Desarrollo Turístico, Alejandro Romero, remarcó el valor de la fecha y sostuvo: “Este mes, nos conecta directamente con nuestras raíces. La provincia renueva su gratitud a la tierra en un gesto colectivo junto a las comunidades e invita a los visitantes del país y el mundo a vivir una experiencia auténtica y profunda”.

Acompañaron la jornada el presidente de la Cámara Hotelera, Gastronómica y Afines, Juan Chibán; el coordinador General de Parques Urbanos, Raúl Siares; el director del Mercado Artesanal, Mario Luna; el cacique de la comunidad kolla, Miguel Siares; y Claudia Pastrana en representación del municipio de Vaqueros.

La grilla completa se encuentra disponible en https://calendar.turismosalta.gov.ar/. A continuación, las actividades más destacadas:

Animaná

* Domingo 2 de agosto: Fiesta de la Pachamama. Paraje San Antonio. 10 h.

Cachi

* Sábado 1 de agosto: Celebración a la Pachamama. Plaza principal. 7 h.

* Sábado 1 de agosto: Experiencia Pachamama. Miraluna. 10 h.

* Sábado 1 de agosto: Taller de cerámica "Modelar la ofrenda". Museo Arqueológico Pío Pablo Díaz. 11 h.

* Domingo 2 de agosto: Celebración a la Pachamama. Biblioteca Comunitaria Ambrocio Casimiro. 9 h.

Campo Quijano

* Domingo 2 de agosto: Ofrendas a la madre tierra. Plaza Martín Fierro 10 h.

* Domingo 9 de agosto: Raíces ancestrales – Homenaje a la Pachamama. Viaducto del Toro. 11 h.

* Domingo 16 de agosto: Patio gastronómico y homenaje a la Pachamama. La Silleta. 8 h.

San José de los Cerrillos

* Sábado 1 de agosto: Homenaje a la madre tierra. Plaza principal Serapio Gallegos. 10 h.

Chicoana

* Sábado 1 de agosto: LXI Fiesta Provincial del Tabaco. Parroquia San Pablo / Cámara del Tabaco. 9 h.

Coronel Moldes

* Sábado 1 de agosto: Homenaje a la Pachamama. Plaza central General Güemes. 10.30 h.

El Carril

* Sábado 1 de agosto: Ceremonia de la Pachamama de los Niños. Casa de la Cultura. 10:30 h.

* Domingo 9 de agosto: Homenaje a la Pachamama. Estación Zuviría. 11 h.

Guachipas

* Domingo 16 de agosto: Homenaje a la madre tierra. Predio General Arenales. 12 h.

* Domingo 23 de agosto: Ceremonia a la Pachamama. Paraje Alemanía. 12 h.

Iruya

* Viernes 7 de agosto: Ceremonia a la Pachamama. Barrio La Tablada - Plazoleta Sargento Rosa Guevara. 10 h.

La Caldera

* Sábado 1 de agosto: Ceremonia a la Pachamama. Dique Campo Alegre y Predio de los Artesanos. 8 h.

La Candelaria

* Sábado 15 de agosto: Jornada de la Tierra y la Patria. 9 h.

La Viña

* Sábado 1 de agosto: Ritual a la Pachamama. Finca Don Clemente. 10 h.

* Domingo 2 de agosto: Pachamama entre los Valles. 15 h.

* Sábado 8 de agosto: Ceremonia a la Pachamama. Parador Posta de las Cabras. 12 h.

* Sábado 29 de agosto: Ceremonia a la Pachamama. Parador Las Abritas. 10 h.

Nazareno

* Sábado 1 de agosto: Chaya de la Madre Tierra. Cancha de fútbol. 11 h.

San Ramón de la Nueva Orán

* Sábado 1 de agosto: Pachamama en la antigua chimenea de Plaza Juan Domingo Perón (10 horas) y en la Apacheta de la comunidad kolla "Los Naranjos" (8 horas).

Payogasta

* Viernes 21 de agosto: Convite comunitario a la Pachamama. Anfiteatro La Pachamama. 9 h.

Salta Capital

* Viernes 31 de julio: Sahumada. Mercado Artesanal. 23.59 h.

* Sábado 1 de agosto: Tributo a la Pachamama y Entrega del Hilo Yoki. Mercado Artesanal. 14.30 h.

* Domingo 16 de agosto: La Pachamama de los Niños. Anfiteatro del Parque San Martín. 10 h.

* Del miércoles 26 al viernes 28 de agosto: Pachamama en los Parques de la Familia (26/08), Bicentenario (27/08) y Sur (28/08). 13 h.

San Antonio de los Cobres

*Sábado 1 de agosto: Tradicional sahumado de las casas (Museo Regional Andino, 00 horas) y Ceremonia Sagrada a la Madre Tierra (Mirador Ruta 51 / Salar de Pocitos / Estación de Trenes, 10 horas).

* Sábado 8 de agosto: Fiesta Nacional de la Pachamama. Estación de Trenes. 14 h.

* Sábado 8, domingo 9 y sábado 15 de agosto: Ceremonia Sagrada a la Madre Tierra. Museo Regional Andino. 14 h.

San Carlos

* Sábado 15 y domingo 16 de agosto: Kusiya, Kusiya. Plaza principal. 15 horas | 7 horas.

Tartagal

* Sábado 1 de agosto: Celebración de la Pachamama. Centro Cultural de los Pueblos Originarios. 10 h.

Tolar Grande

* Sábado 1 de agosto: Ofrenda a vehículos y choferes. Corrales. 8 h.

* Sábado 15 de agosto: Ofrenda al agua sagrada. Acueducto Cerro Macón. 9 h.

* Viernes 21 de agosto: Ofrenda institucional (hostería Casa Andina, 17 horas) y cierre de la Pachamama (Cerro Sagrado, 15 horas).

* Lunes 31 de agosto: Cierre de las celebraciones. Salón Municipal. 21 h.

San Lorenzo

* Sábado 8 de agosto: Homenaje a la Pachamama. Plaza Ejército Argentino. 15 h.