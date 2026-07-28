Salta rinde homenaje a la Pachamama con una nutrida agenda cultural

 imagen

EN VIVO 01:00 a 4:00 HRS

Música Programada

PROX. 04:00 a 5:00 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 05:00 a 5:30 HRS

 

Hermandad Tibetana

Un espacio de la Organización Internacional Katmandú.

PROX. 06:00 a 6:30 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 06:30 a 8:00 HRS

 

Buscando Señales

Resume la información más importante a primera hora de la mañana, abordando  temas de actualidad, política local y nacional, economía y finanzas, tecnología, medio ambiente, salud, vinos de altura y mucho más.

PROX. 08:00 a 9:00 HRS

 

Control Ciudadano

Programa de asesoramiento sobre los derechos del consumidor.  También hay columnistas especializados en el área previsional y de derecho laboral.

PROX. 09:00 a 13:00 HRS

 

La Mañana de Radio Salta

Un programa con la más amplia cobertura para mantenerte bien informado. Todas las novedades que te interesan en la voz de un equipo profesional de excelencia. 

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Pulso Gremial

Pulso Gremial - Desde 2002 informando sobre las actividades de los gremios y noticias laborales del país.

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 18:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 18:00 a 19:00 HRS

 

Tiempo de Mundial

El programa que reúne la cobertura más amplia del evento deportivo más importante del planeta. Con invitados, entrevistas, y el mejor análisis futbolero.

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 00:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

 

Toda la programación

Salta rinde homenaje a la Pachamama con una nutrida agenda cultural

Ritos ancestrales, festivales y ferias se desplegarán por todo el territorio tras la presentación de la grilla oficial de actividades para agosto.

Salta Hoy

28 / 07 / 2026

 

VER GALERÍA

 

El Ministerio de Turismo y Deportes, en coordinación con los gobiernos locales, dio a conocer la oferta cultural con la que Salta rendirá culto a la Pachamama durante todo agosto. La propuesta integra ritos ancestrales, encuentros de copleros, muestras artesanales, y festejos populares en las distintas regiones.

En el marco del anuncio, el subsecretario de Desarrollo Turístico, Alejandro Romero, remarcó el valor de la fecha y sostuvo: “Este mes, nos conecta directamente con nuestras raíces. La provincia renueva su gratitud a la tierra en un gesto colectivo junto a las comunidades e invita a los visitantes del país y el mundo a vivir una experiencia auténtica y profunda”.

Acompañaron la jornada el presidente de la Cámara Hotelera, Gastronómica y Afines, Juan Chibán; el coordinador General de Parques Urbanos, Raúl Siares; el director del Mercado Artesanal, Mario Luna; el cacique de la comunidad kolla, Miguel Siares; y Claudia Pastrana en representación del municipio de Vaqueros.

La grilla completa se encuentra disponible en https://calendar.turismosalta.gov.ar/. A continuación, las actividades más destacadas:

Animaná

* Domingo 2 de agosto: Fiesta de la Pachamama. Paraje San Antonio. 10 h.

Cachi

* Sábado 1 de agosto: Celebración a la Pachamama. Plaza principal. 7 h.

* Sábado 1 de agosto: Experiencia Pachamama. Miraluna. 10 h.

* Sábado 1 de agosto: Taller de cerámica "Modelar la ofrenda". Museo Arqueológico Pío Pablo Díaz. 11 h.

* Domingo 2 de agosto: Celebración a la Pachamama. Biblioteca Comunitaria Ambrocio Casimiro. 9 h.

Campo Quijano

* Domingo 2 de agosto: Ofrendas a la madre tierra. Plaza Martín Fierro 10 h.

* Domingo 9 de agosto: Raíces ancestrales – Homenaje a la Pachamama. Viaducto del Toro. 11 h.

* Domingo 16 de agosto: Patio gastronómico y homenaje a la Pachamama. La Silleta. 8 h.

San José de los Cerrillos

* Sábado 1 de agosto: Homenaje a la madre tierra. Plaza principal Serapio Gallegos. 10 h.

Chicoana

* Sábado 1 de agosto: LXI Fiesta Provincial del Tabaco. Parroquia San Pablo / Cámara del Tabaco. 9 h.

Coronel Moldes

* Sábado 1 de agosto: Homenaje a la Pachamama. Plaza central General Güemes. 10.30 h.

El Carril

* Sábado 1 de agosto: Ceremonia de la Pachamama de los Niños. Casa de la Cultura. 10:30 h.

* Domingo 9 de agosto: Homenaje a la Pachamama. Estación Zuviría. 11 h.

Guachipas

* Domingo 16 de agosto: Homenaje a la madre tierra. Predio General Arenales. 12 h.

* Domingo 23 de agosto: Ceremonia a la Pachamama. Paraje Alemanía. 12 h.

Iruya

* Viernes 7 de agosto: Ceremonia a la Pachamama. Barrio La Tablada - Plazoleta Sargento Rosa Guevara. 10 h.

La Caldera

* Sábado 1 de agosto: Ceremonia a la Pachamama. Dique Campo Alegre y Predio de los Artesanos. 8 h.

La Candelaria

* Sábado 15 de agosto: Jornada de la Tierra y la Patria. 9 h.

La Viña

* Sábado 1 de agosto: Ritual a la Pachamama. Finca Don Clemente. 10 h.

* Domingo 2 de agosto: Pachamama entre los Valles. 15 h.

* Sábado 8 de agosto: Ceremonia a la Pachamama. Parador Posta de las Cabras. 12 h.

* Sábado 29 de agosto: Ceremonia a la Pachamama. Parador Las Abritas. 10 h.

Nazareno

* Sábado 1 de agosto: Chaya de la Madre Tierra. Cancha de fútbol. 11 h.

San Ramón de la Nueva Orán

* Sábado 1 de agosto: Pachamama en la antigua chimenea de Plaza Juan Domingo Perón (10 horas) y en la Apacheta de la comunidad kolla "Los Naranjos" (8 horas).

Payogasta

* Viernes 21 de agosto: Convite comunitario a la Pachamama. Anfiteatro La Pachamama. 9 h.

Salta Capital

* Viernes 31 de julio: Sahumada. Mercado Artesanal. 23.59 h.

* Sábado 1 de agosto: Tributo a la Pachamama y Entrega del Hilo Yoki. Mercado Artesanal. 14.30 h.

* Domingo 16 de agosto: La Pachamama de los Niños. Anfiteatro del Parque San Martín. 10 h.

* Del miércoles 26 al viernes 28 de agosto: Pachamama en los Parques de la Familia (26/08), Bicentenario (27/08) y Sur (28/08). 13 h.

San Antonio de los Cobres

*Sábado 1 de agosto: Tradicional sahumado de las casas (Museo Regional Andino, 00 horas) y Ceremonia Sagrada a la Madre Tierra (Mirador Ruta 51 / Salar de Pocitos / Estación de Trenes, 10 horas).

* Sábado 8 de agosto: Fiesta Nacional de la Pachamama. Estación de Trenes. 14 h.

* Sábado 8, domingo 9 y sábado 15 de agosto: Ceremonia Sagrada a la Madre Tierra. Museo Regional Andino. 14 h.

San Carlos

* Sábado 15 y domingo 16 de agosto: Kusiya, Kusiya. Plaza principal. 15 horas | 7 horas.

Tartagal

* Sábado 1 de agosto: Celebración de la Pachamama. Centro Cultural de los Pueblos Originarios. 10 h.

Tolar Grande

* Sábado 1 de agosto: Ofrenda a vehículos y choferes. Corrales. 8 h.

* Sábado 15 de agosto: Ofrenda al agua sagrada. Acueducto Cerro Macón. 9 h.

* Viernes 21 de agosto: Ofrenda institucional (hostería Casa Andina, 17 horas) y cierre de la Pachamama (Cerro Sagrado, 15 horas).

* Lunes 31 de agosto: Cierre de las celebraciones. Salón Municipal. 21 h.

San Lorenzo

* Sábado 8 de agosto: Homenaje a la Pachamama. Plaza Ejército Argentino. 15 h.

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO