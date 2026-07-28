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Comenzó la construcción del canal pluvial de la Autopista del Valle de Lerma

“Cuando hablamos de crecimiento, hablamos de obras que trascienden una gestión”, dijo el Gobernador Sáenz al inspeccionar los avances de esta infraestructura de 12 kilómetros, que es clave para terminar definitivamente con las recurrentes inundaciones que afectan a la RN 68 durante la temporada estival.

Salta Hoy

28 / 07 / 2026

 

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El gobernador Gustavo Sáenz verificó el inicio de los trabajos de excavación en cercanías del río Rosario para la construcción del canal pluvial, proyecto complementario de la Autopista del Valle de Lerma.

El canal colector pluvial es clave para la región ya que está diseñado para captar los excedentes de agua y terminar definitivamente con las recurrentes inundaciones que afectan a la Ruta Nacional 68 durante la temporada estival.

El Gobernador inspeccionó las tareas para esta obra hídrica, sobre la ruta 36, donde comienza el canal. Al respecto, el director de Vialidad de la Provincia, Gonzalo Macedo, explicó que a continuación de la ruta está el río Rosario donde estará la desembocadura del canal: “Tendrá una extensión de 12 kilómetros, en la desembocadura llegará con 20 metros de ancho, más 2 de solera. En total, el canal tendrá 22 metros y medio aproximadamente y 3 m de profundidad”.

El funcionario especificó que el canal correrá en paralelo a la Autopista, con el objetivo de “colectar el agua de las zonas de Campo Quijano, Rosario, la ruta 23 y que actualmente desaguan sobre el lado este de Cerrillos y La Merced provocando inundaciones y que desembocarán en el río Rosario”.
 
Luego de culminar los trabajos de excavación del canal, las tareas continuarán con el hormigonado cada 500 metros. Además, el canal tendrá los pasos de agua naturales que había de las acequias, de los consorcios de riego: “Estos atravesarán el canal por arriba, cruzando el terraplén de la autopista para llevar agua a los terrenos que están del lado este de la autopista”, dijo Macedo.

“Es una obra enorme”, consideró el Director de Vialidad y explicó: “Comienza en la zona de las vías del tren de la ruta de los Vallistas hasta la desembocadura del río Rosario; son 12 kilómetros de extensión como la que hay desde la UNSA hasta el Centro de Convenciones de Limache” .
 

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