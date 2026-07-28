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La Policía despliega el Operativo Invierno Seguro 2026

El mismo inició el pasado 13 de julio y se desarrolla en toda la provincia hasta el 2 de agosto con efectivos de todas las áreas preventivas y operativas de la Policía de Salta. Durante su duración se intensifica la presencia policial en los barrios y en circuitos turísticos, gastronómicos y lugares de esparcimiento, al igual que los controles viales y de alcoholemia.

Salta Hoy

28 / 07 / 2026

 

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El Ministerio de Seguridad, a través de la Policía de Salta, puso en marcha, el pasado 13 de julio, el Operativo Invierno Seguro 2026, el cual se extenderá hasta el 2 de agosto en toda la provincia. 

Con un amplio despliegue de policías se refuerza el trabajo preventivo de seguridad en lugares de esparcimiento y de masiva concurrencia, circuitos turísticos, gastronómicos, bancarios, comerciales, corredores educativos y barrios de cada localidad. Se trata de una labor conjunta, llevada adelante por efectivos de Unidades Especiales, áreas preventivas, administrativas y de las distintas jurisdicciones de los 14 distritos de prevención de la Policía.

Además, se desarrollan coberturas especiales por eventos programados con organismos de turismo provincial y municipales. En tanto, la Policía Vial intensifica los controles vehiculares y de alcoholemia en avenidas, rutas y zonas estratégicas de las distintas localidades de la provincia.

Cabe destacar que el Operativo Invierno Seguro cuenta con el servicio de monitoreo permanente desde el Sistema de Emergencias 911, que opera más de 2000 cámaras de seguridad.
 

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