Prohíben lotear los terrenos afectados por los incendios en Cafayate

 imagen

EN VIVO 01:00 a 4:00 HRS

Música Programada

PROX. 04:00 a 5:00 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 05:00 a 5:30 HRS

 

Hermandad Tibetana

Un espacio de la Organización Internacional Katmandú.

PROX. 06:00 a 6:30 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 06:30 a 8:00 HRS

 

Buscando Señales

Resume la información más importante a primera hora de la mañana, abordando  temas de actualidad, política local y nacional, economía y finanzas, tecnología, medio ambiente, salud, vinos de altura y mucho más.

PROX. 08:00 a 9:00 HRS

 

Control Ciudadano

Programa de asesoramiento sobre los derechos del consumidor.  También hay columnistas especializados en el área previsional y de derecho laboral.

PROX. 09:00 a 13:00 HRS

 

La Mañana de Radio Salta

Un programa con la más amplia cobertura para mantenerte bien informado. Todas las novedades que te interesan en la voz de un equipo profesional de excelencia. 

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Pulso Gremial

Pulso Gremial - Desde 2002 informando sobre las actividades de los gremios y noticias laborales del país.

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 18:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 18:00 a 19:00 HRS

 

Tiempo de Mundial

El programa que reúne la cobertura más amplia del evento deportivo más importante del planeta. Con invitados, entrevistas, y el mejor análisis futbolero.

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 00:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

 

Toda la programación

Prohíben lotear los terrenos afectados por los incendios en Cafayate

La medida cautelar fue solicitada por la fiscalia en el marco de la investigación por dos incendios dolosos ocurridos este año en una finca de Cafayate, por los que un hombre de 32 años ya fue imputado. 

Salta Hoy

28 / 07 / 2026

 

VER GALERÍA

 

La fiscal penal de Cafayate, Sandra Rojas, solicitó una medida cautelar de prohibición de innovar sobre un inmueble afectado por dos incendios de gran magnitud ocurridos este año, con el objetivo de preservar el estado del predio y garantizar la aplicación de la legislación ambiental mientras avanza la investigación penal.

El Juzgado de Garantías de Cafayate hizo lugar al planteo y dispuso la prohibición de innovar respecto del inmueble identificado con la Matrícula Catastral N.º 6524, propiedad de Finca El Monte S.A., ordenando además su anotación registral. Asimismo, prohibió toda subdivisión, fraccionamiento, loteo, urbanización, parcelamiento, cambio de destino o uso del suelo, transferencia destinada a esos fines, constitución de nuevos derechos reales, autorizaciones administrativas y cualquier otra modificación material o jurídica que altere el estado actual del predio. La resolución advierte que el incumplimiento de la medida podrá configurar el delito de desobediencia judicial. 

La solicitud fue presentada en el marco de la investigación que dirige la Fiscalía Penal de Cafayate por los incendios registrados los días 13 de mayo y 7 de junio de 2026 en un sector de bosque nativo y pastizales ubicado en inmediaciones del Aeródromo Gilberto Lavaque. Ambos focos ígneos afectaron el inmueble de Finca El Monte S.A. y demandaron la intervención de Bomberos Voluntarios, Brigadistas Forestales, efectivos de la Policía de la Provincia y vecinos, quienes trabajaron durante varias horas para controlar las llamas y evitar su propagación.

La investigación permitió reunir distintos elementos de convicción —entre ellos denuncias, testimonios, informes policiales, relevamientos del lugar, registros audiovisuales, análisis de telefonía celular, georreferenciación de dispositivos móviles e individualización del vehículo utilizado habitualmente por el sospechoso— que derivaron en la imputación de un hombre de 32 años como presunto autor de dos hechos de incendio doloso, en concurso real.

Al fundamentar la medida cautelar, la fiscal Rojas sostuvo que existía riesgo de que, durante el desarrollo de la investigación, se realizaran actos materiales o jurídicos que modificaran el estado del inmueble y comprometieran la aplicación del régimen de protección ambiental previsto para superficies afectadas por incendios. La jueza María Virginia Toranzos compartió esos argumentos, consideró acreditados la verosimilitud del derecho y el peligro en la demora, y entendió que la prohibición de innovar constituye una medida idónea, razonable y necesaria para preservar el ambiente y evitar situaciones de difícil reversión mientras se resuelve el fondo de la causa. 

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO