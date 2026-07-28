Tareas de conservación en rutas nacionales

Estos trabajos, que se llevan adelante con personal y maquinarias propias de la institución, se concentraron en el mantenimiento de la calzada y el acondicionamiento de las banquinas.

En el caso de la RN 16, se realizaron tareas de bacheo en dos tramos: el primero entre el arroyo Las Tipas y El Bordo, un sector que fue muy castigado luego del desborde del arroyo; y el segundo entre las localidades de Gaona y Joaquín V. González.

Estas tareas brindan mayor seguridad y transitabilidad a los miles de vehículos, sobre todo de transporte pesado que usan esta vía para conectar el NOA y el NEA.

En el caso de la RN 51, también se realizó bacheo entre Campo Quijano y Los Patos, a la vez que limpieza y perfilado de badenes con aporte de material en todo el sector mencionado.

Estos trabajos continuarán durante esta semana, por lo que se solicita a los usuarios circular con precaución y respetar las indicaciones de los baderilleros.