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Efectos de la nueva resolución sobre bananas: Salta busca mecanismos de defensa fitosanitaria

El gobernador Gustavo Sáenz instruyó al Ministerio de Producción y Minería a solicitar una reunión técnica con la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación.

Salta Hoy

28 / 07 / 2026

 

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El objetivo es analizar la Resolución N° 114, que afecta el ingreso de bananas de países con plagas. 

Diego Dorigato, secretario de Desarrollo Agropecuario, se comunicó con productores bananeros del norte argentino, quienes expresaron su preocupación por las posibles consecuencias de la medida. 

La Provincia busca crear un espacio de trabajo con autoridades nacionales y técnicos del INTA y SENASA. 

En la reunión, se presentarán fundamentos y observaciones para elaborar un documento técnico que ayude a proteger la sanidad vegetal.

 

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