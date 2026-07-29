Este año habrá “San Cayetanito” para los niños

Inspirado en el “Milagrito de los niños”, el 8 de agosto habrá una jornada especial con juegos, catequesis y una procesión especial donde los pequeños serán los protagonistas.

Así lo explicó por Radio Salta, José Román, hermano superior y servidor en el Templete.

Román recordó que el próximo viernes 31 de julio inicia la novena dedicada a San Cayetano.

El servidor del Templete indicó que este año habrá un cambio importante en el recorrido de la procesión mayor de San Cayetano el 9 de agosto.

“La imagen de San Cayetano comenzará el recorrido por calle Luis Güemes, Avenida Perón, Avenida Juan XXIII, luego se dirigirá a la calle Ameghino, Alsina y Coronel Suárez hasta la Plaza España, donde se realizará la misa para luego retornar al templo”, explicó.