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Un hombre de aproximadamente 30 años fue asesinado en el barrio Norte Grande

Por el hecho hay un detenido.

Salta Hoy

29 / 07 / 2026

 

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[Foto gentileza Diario El Tribuno]

Según la policía, el hecho ocurrió durante un enfrentamiento con otra persona.

La alerta al Sistema de Emergencias 911 llegó anoche cerca de las 23.30. 

Cuando llegaron los efectivos policiales, encontraron al hombre herido. 

Fue derivado de urgencia al hospital San Bernardo en ambulancia del Samec, donde falleció debido a una herida de arma blanca. 

Por el hecho hay un joven de 18 años detenido, el presunto agresor, y el caso es investigado por la Unidad de Graves Atentados contra las Personas.

 

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