Accidente en el ingreso a San Lorenzo: Choque por alcance entre dos vehículos

[Imagen ilustrativa]

Dos automóviles chocaron por alcance mientras circulaban en el mismo sentido hacia Salta Capital.

Las causas estimadas del accidente son el exceso de velocidad y la falta de distancia prudencial entre los vehículos.

Una mujer de 59 años, conductora de uno de los autos, fue asistida en el lugar por los médicos del Samec.

Sufrió politraumatismos, pero no fue necesaria su derivación a un hospital.

Ambos conductores dieron negativo al test de alcoholemia y solo se registraron daños materiales.