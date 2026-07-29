Femicidio de Natalia Cruz: Policías bajo la lupa por fallas en la cadena de custodia

Hay 10 policías de la comisaría de Campo Quijano investigados por fallas en la cadena de guarda ordenada por la justicia previo al crimen de la mujer.

Natalia había denunciado a su ex pareja por numerosos hechos de violencia y amenazas.

Por Radio Salta, Federico Vanni, abogado querellante de la familia de la víctima, dio detalles de este capítulo de la investigación.

Vanni apuntó a responsabilidades que exceden a los policías en el desenlace de este caso. “Había medidas que deberían haber sido penales y no lo fueron”, indicó.

El abogado aseguró que este caso permitió detectar serios errores en el aparato del estado, en la justicia y el Ministerio Público Fiscal en casos de violencia de género.

“Tenemos normas muy lindas que lamentablemente no se aplican”, manifestó.

Finalmente aseguró que el femicida Daniel Orlando Serapio sigue detenido esperando el juicio por la muerte y que sus dos familiares -un tío y un primo- que lo protegieron durante su fuga en la Puna, ya recuperaron su libertad.

“Estas dos personas están libres, pero siguen siendo investigadas por el delito de encubrimiento”, aseguró el letrado.



