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Mangione: “Osprera nos debe $12 mil millones en dos hospitales”

El ministro de Salud de la Provincia, Federico Mangione, habló esta mañana con Radio Salta sobre las millonarias deudas que las obras sociales mantienen con el estado salteño por las diversas atenciones a sus afiliados.

Salta Hoy

29 / 07 / 2026

 

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En este sentido indicó que Osprera, Obra Social del Personal Rural y Estibadores de la República Argentina se lleva el puesto número uno entre los morosos. “Les pedimos que nos paguen lo que nos  deben o nos devuelvan insumos”, expresó el funcionario.

Por otro lado comentó que el Hospital Digital Safesa comenzó a funcionar de forma muy satisfactoria en la provincia. “Somos pioneros en esto”, subrayó.

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