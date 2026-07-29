Mangione: “Osprera nos debe $12 mil millones en dos hospitales”

En este sentido indicó que Osprera, Obra Social del Personal Rural y Estibadores de la República Argentina se lleva el puesto número uno entre los morosos. “Les pedimos que nos paguen lo que nos deben o nos devuelvan insumos”, expresó el funcionario.

Por otro lado comentó que el Hospital Digital Safesa comenzó a funcionar de forma muy satisfactoria en la provincia. “Somos pioneros en esto”, subrayó.