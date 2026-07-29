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Caso francesas: “Estamos en mora con la sociedad de Salta y Francia”

“Porque no se conoce a los otros autores de los crímenes”, dijo por Radio Salta, el abogado José Humberto Vargas, defensor de Santos Clemente Vera, al cumplirse 15 años del hallazgo de los cuerpos en la Quebrada de San Lorenzo.

Salta Hoy

29 / 07 / 2026

 

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Se cree que Cassandre Bouvier y Houria Moumni fueron abusadas y asesinadas dos semanas antes del hallazgo. 

El condenado, “Gustavo Lasi tiene toda la verdad sobre este tema. Las pruebas de ADN así lo dicen, pero él solo no pudo haberlo hecho”, expresó.

Sobre el rumor que circuló en Salta de “supuestas personas del poder ligadas a la muerte”, Vargas dijo que “no es del todo” falso.

“Ante la falta de respuestas de la justicia, la incredulidad crece y crece. Además los policías que trabajaron los primeros meses estaban comprometidos con el poder de turno”, manifestó el abogado.

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