Caso francesas: “Estamos en mora con la sociedad de Salta y Francia”

Se cree que Cassandre Bouvier y Houria Moumni fueron abusadas y asesinadas dos semanas antes del hallazgo.

El condenado, “Gustavo Lasi tiene toda la verdad sobre este tema. Las pruebas de ADN así lo dicen, pero él solo no pudo haberlo hecho”, expresó.

Sobre el rumor que circuló en Salta de “supuestas personas del poder ligadas a la muerte”, Vargas dijo que “no es del todo” falso.

“Ante la falta de respuestas de la justicia, la incredulidad crece y crece. Además los policías que trabajaron los primeros meses estaban comprometidos con el poder de turno”, manifestó el abogado.