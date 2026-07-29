En plena alerta roja por el viento zonda, ayer se detectaron personas iniciando fuego
Uno de los casos fue denunciado en la zona de Parque Industrial comentó por Radio Salta, José Napoleón Gambetta, secretario de Protección Ciudadana de Capital.
Salta Hoy
29 / 07 / 2026
Y recordó que las multas por comenzar fogatas tiene un costo de hasta 2 millones de pesos.
El funcionario contó que ayer se trabajó en 7 incendios forestales en la Ciudad . “Afortunadamente ninguno causó heridos ni pérdidas materiales” sostuvo Gambetta.
Finalmente llamó a la concientización de los vecinos recordando que está prohibido hacer fuego.”Hay que revertir esa costumbre arraigada de podar y quemar restos de pasto, ramas y basura”, dijo Gambetta.
“Se debe poner todo en bolsas o hacer pequeños fardos para que se lo lleve el servicio de recolección”, indicó.