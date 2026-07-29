En plena alerta roja por el viento zonda, ayer se detectaron personas iniciando fuego

Y recordó que las multas por comenzar fogatas tiene un costo de hasta 2 millones de pesos.

El funcionario contó que ayer se trabajó en 7 incendios forestales en la Ciudad . “Afortunadamente ninguno causó heridos ni pérdidas materiales” sostuvo Gambetta.

Finalmente llamó a la concientización de los vecinos recordando que está prohibido hacer fuego.”Hay que revertir esa costumbre arraigada de podar y quemar restos de pasto, ramas y basura”, dijo Gambetta.

“Se debe poner todo en bolsas o hacer pequeños fardos para que se lo lleve el servicio de recolección”, indicó.