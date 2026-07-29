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Se lograron concretar siete adopciones en una nueva jornada de bienestar animal

La actividad fue en el hotel Las Vegas, ubicado en la calle Ituzaingó 84, que se sumó a los puntos pet friendly que promueve el municipio. También hubo vacunación antirrábica y tareas de desparasitación. 

Salta Hoy

29 / 07 / 2026

 

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A través de la subsecretaría de Bienestar Animal y el Ente de Turismo, realizó una nueva jornada de adopción de los perros albergados en el Centro de Adopciones «Matías Nicolás Mancilla», ubicado en la avenida Gato y Mancha. En esta ocasión fue en el hotel Las Vegas, ubicado en la calle Ituzaingó 84.

En total se lograron concretar siete adopciones de cachorros que se encontraban alojados en las instalaciones municipales ubicadas en la avda. Gato y Mancha S/N, zona sur de la ciudad. Es importante destacar que se trata de animales que fueron rescatados del abandono o maltrato.

Desde el Centro de Adopciones municipal expresaron que integrar a la familia a uno de estos perritos es darles una segunda oportunidad porque muchos fueron rescatados de situaciones de violencia y maltrato animal.

Durante la actividad también se vacunó contra la rabia y se hicieron desparasitaciones.

Es importante destacar que el hotel Las Vegas se sumó de este modo a los puntos pet friendly que promueve la Municipalidad.

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