En el primer semestre se realizaron más de 2200 estudios en el camión oncológico

Durante el primer semestre de 2026, el camión oncológico del ministerio de Salud Pública realizó 2232 estudios en distintos puntos de la provincia, en el marco de las acciones destinadas a fortalecer la prevención y la detección temprana del cáncer de mama y de cuello uterino. Además, se colocaron implantes subdérmicos y se aplicaron vacunas del Calendario Nacional de Inmunizaciones.

La unidad móvil brindó atención en los municipios de Capital, San Lorenzo, Campo Santo, El Bordo, El Quebrachal, Joaquín V. González, El Galpón, Las Lajitas, Apolinario Saravia, General Pizarro, Rivadavia Banda Sur, La Unión, El Jardín, El Tala, La Candelaria, General Güemes, Cerrillos, El Carril, La Merced, Urundel, Colonia Santa Rosa, Pichanal, Aguas Blancas e Hipólito Yrigoyen.

Del total de estudios realizados, 1624 correspondieron a mamografías para la detección precoz del cáncer de mama y 608 a pruebas de Papanicolaou (PAP), destinadas a la identificación temprana del cáncer cervicouterino. Además, se colocaron 50 implantes subdérmicos y se aplicaron vacunas para completar esquemas del Calendario Nacional de Inmunizaciones.

La subsecretaria de Medicina Social, Gabriela Dorigato, informó que "del total de mamografías realizadas, 641 fueron a pacientes que se efectuaban el estudio por primera vez y 206 mujeres fueron derivadas a establecimientos de salud para profundizar los estudios con especialistas".

La funcionaria agregó que "se detectaron seis casos positivos de cáncer de mama, cuyas pacientes fueron derivadas al hospital Público Materno Infantil, donde recibieron atención especializada, fueron diagnosticadas y actualmente se encuentran en tratamiento".

Asimismo, durante julio, el camión oncológico continuó con su recorrido por la provincia y en la localidad de Hipólito Yrigoyen realizó 51 mamografías y 29 pruebas de Papanicolaou, dando continuidad a las acciones de prevención y promoción de la salud.