La Casona de Castañares invita a vivir el tradicional Convite a la Pachamama

La Municipalidad de Salta, a través de la Agencia de Cultura Activa, invita a vecinos y turistas a participar del tradicional Convite a la Pachamama, una ceremonia ancestral que honra a la Madre Tierra y que se llevará a cabo el sábado 1 de agosto, a partir de las 11 horas, en la Casona de Castañares (Av. Bernardo Houssay s/n), con entrada libre y gratuita.

La celebración busca preservar y compartir una de las tradiciones más representativas de la cultura andina, un encuentro de agradecimiento en el que se elevan intenciones y se realizan ofrendas a la Pachamama en señal de gratitud y con el deseo de abundancia, salud y prosperidad para el nuevo ciclo.

La ceremonia estará a cargo de la Comparsa Los Incas, que llevará adelante el tradicional convite y el mojón. Además, la jornada contará con la participación de agrupaciones de danzas folclóricas y artistas invitados que acompañarán la celebración con distintas expresiones culturales.

El programa iniciará con las palabras de apertura de la profesora y poeta, Alejandra Booth y continuará con la ceremonia central. Posteriormente se presentarán los caporales de Gran Poder, un carnavalito interpretado por los niños del grupo de danzas El Triunfo, los Tinkus de Esencia Latina y, como cierre, el grupo de adultos de El Triunfo.

La comunidad está invitada a sumarse a esta celebración que pone en valor las costumbres y saberes ancestrales, fortaleciendo el vínculo con la naturaleza y manteniendo viva una tradición profundamente arraigada en la identidad cultural del norte argentino.