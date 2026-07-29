La Brigada Forestal trabajó en distintas zonas por incendios de pastizales

La Secretaría de Seguridad, mediante la Subsecretaría de Defensa Civil, desplegó operativos para controlar diferentes incendios de pastizales que afectaron zonas de la capital y del Valle de Lerma.

En ese marco, personal de la Brigada Forestal, dependiente de la Dirección de Operaciones, intervino en Loteo San Benjamín, en ruta provincial 26, procediendo a controlar un incendio que dejó 2 hectáreas afectadas.

Posteriormente se desplazaron al barrio Autódromo, en un predio ubicado en las esquinas de calles Sirolli y Miramón donde el fuego afectó un reducido sector del lugar. También se trabajó en un sector de la ruta nacional 9 a la altura del km 1586, por un foco ígneo que provocó reducción de velocidad por presencia de humo y afectó 750 metros de la vía de acceso a Salta.

Finalmente se colaboró en el barrio Ampliación San Antonio en La Silleta, donde un incendio consumió restos de pastizales y residuos afectando un total de 6 hectáreas sin provocar daños en viviendas o personas lesionadas.

Se recuerda que, todos los operativos se realizan de forma articulada con la División Bomberos de la Policía, distintos cuarteles de Bomberos Voluntarios de capital y del interior de la Provincia, sumados a los recursos de equipos de los distintos municipios para el abordaje de emergencias.

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene el índice meteorológico por incendios que es de nivel Alto. En ese sentido las autoridades provinciales recordaron a la comunidad fortalecer las medidas de prevención y seguridad en sus viviendas.

Si se observan columnas de humo dar aviso de inmediato al Sistema de Emergencias 9-1-1.