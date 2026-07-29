Virus Sincicial Respiratorio: La vacunación durante el embarazo protege los recién nacidos

El Ministerio de Salud Pública recuerda a embarazadas que se encuentren entre las semanas 32 y 36 de gestación que deben concurrir a los vacunatorios de hospitales y centros de salud de toda la provincia, para recibir la vacuna contra el Virus Sincicial Respiratorio (VSR).

Se trata de una estrategia fundamental para proteger a los recién nacidos frente a una de las principales causas de infecciones respiratorias graves en la infancia.

La jefa del programa de Inmunizaciones, Adriana Jure, dijo que "la vacuna permite que la madre transfiera anticuerpos al bebé durante el embarazo, de modo que nazca con protección frente al VSR. Es una medida segura, gratuita y muy importante porque los recién nacidos y los lactantes son quienes presentan mayor riesgo de desarrollar formas graves de la enfermedad".

La funcionaria recordó que no se requiere orden médica para recibir la vacuna. “Las embarazadas deben concurrir con su Documento Nacional de Identidad y una constancia que acredite la edad gestacional”, explicó.

La campaña –iniciada el 12 de enero- continúa desarrollándose en toda la provincia en vacunatorios hospitalarios, centros de salud y operativos territoriales, donde agentes sanitarios y equipos de enfermería realizan la búsqueda activa de embarazadas para facilitar el acceso a la inmunización.

Sobre el VSR

El VSR es uno de los principales causantes de infecciones respiratorias agudas bajas, como bronquiolitis y neumonía. Si bien puede afectar a personas de todas las edades, los cuadros más graves se presentan en recién nacidos, lactantes y niños pequeños.

El virus se transmite a través de las secreciones respiratorias que se expulsan al toser o estornudar y también por contacto con manos, objetos o superficies contaminadas.

Los síntomas más frecuentes incluyen congestión nasal, dolor de garganta, tos, fiebre, dolor de cabeza, falta de apetito y malestar general.

Para prevenir la enfermedad es fundamental que las personas embarazadas reciban la vacuna en el período indicado.

También se recomienda promover la lactancia materna, mantener al día el Calendario Nacional de Vacunación del bebé, higienizar las manos con frecuencia, limpiar las superficies de uso habitual, evitar la exposición al humo del tabaco y reducir el contacto de los recién nacidos con personas que presenten síntomas respiratorios.