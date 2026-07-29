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Este jueves y viernes tramitá tu DNI en el CIC de Solidaridad

El móvil del Registro Civil estará este 30 y 31 de julio en el dispositivo municipal de zona sudeste. Los vecinos podrán realizar todos los trámites de DNI, nuevos ejemplares, cambio de domicilio, pasaportes y actualizaciones. La atención comenzará a las 9 de la mañana.

Salta Hoy

29 / 07 / 2026

 

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Para cerrar el mes de julio, la Municipalidad junto al Registro Civil realizarán un nuevo operativo de identificación. Será el jueves 30 y viernes 31 de julio en el Centro Integrador Comunitario del barrio Solidaridad, de la zona sudeste de la ciudad. 

Los vecinos podrán realizar diferentes trámites de DNI, nuevos ejemplares, cambio de domicilio, pasaportes y actualizaciones para mayores y menores.

Como en cada edición, la atención y turnos se brindarán desde las 9 de la mañana.

Para más información, acercarse hasta el CIC ubicado en Mza 414 en Fortín Juan Manuel Cedolini esquina Fortín Angastaco o realizar consultas al 3872266210.

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